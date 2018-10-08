В санатории под Хмельницким детей били ногами и ставили на колени

Кулеба заявил о начале масштабного расследования / Фото: Facebook/Николай Кулеба

В Хмельницкой области воспитателя Великожванчицкого областного детского пульмонологического санатория обвинили в физическом насилии в отношении несовершеннолетних.

"Поздно вечером в минувшую пятницу один из мальчиков, который проходил лечение в санатории, позвонил маме и в отчаянии рассказал, как бежал от воспитателя, который, для того чтобы успокоить детей, которые "разгулялись" перед сном, начал бить его ногами по ногам и по затылку, а затем заставил стоять на коленях лицом к стене с поднятыми вверх руками", - сообщил об инциденте в Facebook уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

По его словам, мама пострадавшего мальчика забрала ребенка из учреждения и сообщила о произволе в соответствующие инстанции. Мальчик накануне побега успел сделать красноречивое фото.

Кулеба заявил, что обратился в Хмельницкую ОГА с требованием полностью проверить оскандалившийся санаторий.

/ Фото: Facebook/Николай Кулеба

Напомним, ранее воспитанники из приюта для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, расположенного в городе Рожище Волынской области, подвергались побоям и сексуальным домогательствам.