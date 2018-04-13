"Сидеть! К ноге!". В РФ воспитательница избивала детей и приучала их к собачьим командам

В российском Екатеринбурге воспитательница детского сада избивала и душила детей, а также приучала их к собачьим командам.

В отношении женщины заведено уголовное дело по статье 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка"). Расследованием дела занимается служба дознания шестого отделения полиции Екатеринбурга, сообщает портал 66.ru.

Отмечается, что педагог издевалась над воспитанниками на протяжении года. Известно об этом стало после того, как родители заметили перемены в поведении детей.

Выяснилось, что женщина запрещала малышам ходить в туалет во время тихого часа, а если ребенок не смог вытерпеть, она тыкала его лицом в лужу. В качестве наказания детей запирали в пустой комнате или сажали на высокий шкаф. По рассказам родителей, воспитательница била ребят, щипала и душила, заставляла есть собственную рвоту.

Коллеги женщины рассказали изданию, что неоднократно слышали, как она командует детям: "Ко мне!", "Сидеть!", "К ноге!". Воспитанников она запугивала, чтобы они ничего не говорили взрослым.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине персонал детсада устроил застолье во время тихого часа.