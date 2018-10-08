"Травят, с*ки": пенсионерка в Крыму обвинила Америку во всех проблемах

Пожилая крымчанка считает, что в ее бедах виновата Америка / Фото: Twitter/Крым.Реалии

Женщина пенсионного возраста в аннексированном Крыму заявила, что Америка травит жителей полуострова и виновна во всех проблемах захваченной Россией территории.

"Сейчас везде одна химия, одни химикаты. Ты посмотри, сейчас все люди болеют раком ... А в Москве говорят - менингит. Это все Америка нас награждает. Травят, с * ки, извиняюсь за выражение", - сказала она в комментарии журналистам "Крим.Реалии". Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Уточнить, как именно Америка травит жителей Крыма, женщина так и не смогла. Однако заявила, что Путин на агрессию не отвечает, а лишь "отправляет гуманитарную помощь". Пенсионерка посетовала, что российский президент помогает всем, кроме крымчан. Она пожаловалась на высокие цены и тяжелую жизнь, в которой также обвинила Штаты.

"Это среднестатистическая ватниця", "Надо подождать, пока они все-таки передохнуть", "Америка в нее мозг забрала?", "Они такими рождаются?", - прокомментировали видео пользователи соцсети.

"Это все Америка нас награждает! Они травят нас".



Пообщались c жительницей Крыма... pic.twitter.com/MKVyvOtB2l — Крым. Реалии (@krymrealii) 8 октября 2018 г.

Напомним, ранее в Сети при обрел популярность ролик, на котором пожилая россиянка рассказывает о тяжелой судьбе рабочих в США и оплакивает их нелегкую долю.