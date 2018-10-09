Взрывы складов в Черниговской области: сообщили, какие дороги перекрыты

Перекрыты дороги из-за взрыва складов боеприпасов на Черниговщине / bigmir)net

Из-за взрыва шестого арсенала на территории склада боеприпасов возле города Ичня Черниговской области в этом районе перекрыто движение транспорта.

Областная Служба автомобильных дорог уже обнародовала список закрытых дорог государственного значения, на которые пока не пускают водителей в связи с чрезвычайной ситуацией. Соответствующие предупредительные дорожные знаки уже установлены.

Так, запрещено движение по таким дорогам:

Т-25-27 Новый Быков – Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырища-Ичня;

Р-68 Талалаевка – Ичня – Тростянец – Сокиринцы – / Н-07 / от Талалаевка в сторону Ични и от Парафиевки в сторону Ични;

Т-25-24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ични и с стороны дорогой Н-07 до Ични.

По состоянию на 6:30 проезд свободен по дорогам:

Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин;

М-02 Копти-Глухов-Бачевск;

Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в обоих направлениях.

В целом, зона действия чрезвычайной ситуации составила 16 км.

Ранее сообщалось, что 9 октября возле города Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории склада боеприпасов — 6 арсенала, развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.