Взрывы складов в Черниговской области: сообщили, какие дороги перекрыты

В целом, зона действия чрезвычайной ситуации составила 16 км.
Из-за взрыва шестого арсенала на территории склада боеприпасов возле города Ичня Черниговской области в этом районе перекрыто движение транспорта.
Областная Служба автомобильных дорог уже обнародовала список закрытых дорог государственного значения, на которые пока не пускают водителей в связи с чрезвычайной ситуацией. Соответствующие предупредительные дорожные знаки уже установлены.
Так, запрещено движение по таким дорогам:
- Т-25-27 Новый Быков – Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырища-Ичня;
- Р-68 Талалаевка – Ичня – Тростянец – Сокиринцы – / Н-07 / от Талалаевка в сторону Ични и от Парафиевки в сторону Ични;
- Т-25-24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ични и с стороны дорогой Н-07 до Ични.
По состоянию на 6:30 проезд свободен по дорогам:
- Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин;
- М-02 Копти-Глухов-Бачевск;
- Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в обоих направлениях.
В целом, зона действия чрезвычайной ситуации составила 16 км.
Ранее сообщалось, что 9 октября возле города Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории склада боеприпасов — 6 арсенала, развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.