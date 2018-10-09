Снаряды на улицах и хаос на дорогах: очевидцы рассказали о взрывах на арсенале на Черниговщине

Взрывы на военных складах на Черниговщине / facebook.com/MNS.GOV.UA

В Черниговской области жители Ични в панике ночью покидали свои дома после того, как начался пожар и взрывы на военном арсенале, при этом многие из них выехали в Нежин.

По словам местного жителя Владимира, он проснулся в 4 утра от грохота и подумал, что идет гроза.

"Вышел на улицу, а там все грохочет, хлопки со стороны воинской части слышны, потом зарево такое. Быстрее в хату, поднял всех, схватили куртки, сели в машину и рванули на Нежин. По дороге нас чуть не накрыл снаряд, буквально за машиной метрах в 20 от нас грохнулся, такие искры, как от фейерверка разлетались, шипение. Мы неслись от него!" - рассказал он.

Он отметил, что уже были случаи попадания снарядов во дворы домов.

Читайте такжеВзрывы складов боеприпасов в Черниговской области: сообщили, какие дороги перекрыты

"Я сам не видел, но звонили знакомые и говорили, раз 6-8 снаряды уже долетали до хат, они там прямо и торчат из земли. Окна выбиты и в хатах, и в 5-этажных домах. Рамы прямо повыпадали", - передал он слова очевидцев.

При это многие жители Ичню боятся покидать город из-за опасения мародерства и боязни потерять свое имущество.

"Старые люди не смогли уехать, и те, у кого просто нет машины. Мои родители пожилые там остались, в машину они не влезли, и отказались ехать, мол, вы молодые спасайтесь, а мы как-то это переживем. Конечно, мы переживаем сейчас и за них, и за хату", - говорит Владимир.

Он также добавил, что эвакуировавшимся в Нежин предлагают жилье, где можно переночевать и отдохнуть.

Как рассказал другой очевидце из Ични Сергей, после начала взрывов он схватил документы, деньги и с семьей сел в авто.

"Выезжали двумя машинами, взяли и родителей, и бабушку, и брата с женой и тестем. Отъехали километров 20, как нас накрыло взрывной волной. И огненный гриб поднялся в небо!" - вспомнил Сергей.

Читайте такжеГенерал-разведчик назвал основные версии взрывов на арсенале на Черниговщине

"На заправках в Нежине царит хаос, люди стоят на дороге, очень много людей в самом Нежине. Мы заехали в село Кулаковци, тут у нас родственники, так остановились у них. В соцсетях пишут, что якобы сгорели два завода. Но это неправда, кто-то сеет панику. Я звонил туда, ничего не сгорело. Снаряды разлетаются, торчат из асфальта, возле хат", - делится увиденным Сергей.

В то же время по сообщению в соцсетях, в Черниговской области в селах вокруг эпицентра взрывов на военных складах в Ичнянском районе местные жители полностью раскупили продукты в магазинах.

Сообщается, что в селах, в которых разместили эвакуированных людей, в магазинах, которые обычно имеют незначительный ассортимент продуктов, прилавки опустели. Ведь во многих селах Черниговской области даже хлеб привозят под запись.

Напомним, 9 октября на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.