МВФ спрогнозировал курс гривны на следующий год

Гривна будет только падать

Международный валютный фонд, проводя оценивание экономической динамики Украины, спрогнозировал и курс гривны на будущий год - по его данным, она упадет до 28,65 грн за доллар.

МВФ прогнозирует возрастание ВВП Украины в 2018 году на 14,7% - до 3421,4 млрд грн, в 2019 - на 11,33%, до 3809,1 млрд грн и в 2020 на 11,42%, до 4244 млрд грн, говорится в октябрьском обзоре мировой экономики, передает Интерфакс-Украина.

Номинальный ВВП в 2018 году оценивается в $ 126,39 млрд в долларовом эквиваленте, $ 132,928 млрд по итогам 2019 года и $ 141,824 млрд по итогам 2020 года.

Таким образом, Фонд допускает, что среднегодовой курс гривны по итогам 2018 года будет составлять 27,07 грн/доллар, в 2019 опустится на 5,89% - до 28,65 грн/доллар, в 2020 году - падение будет составлять еще 4,43%, до 29,92 грн/доллар.

С начала года среднетекущий курс гривны составляет 26,99 грн/доллар.

Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.