На смену "Градам": в Украине показали мощную систему залпового огня

Шепетовский ремонтный завод за собственные средства создал боевую машину БМ-21 УМ "Берест", которая придет на смену знаменитым установкам "Град".

Предприятие осуществило модернизацию 122-мм реактивную систему залпового огня (РСЗО), в производстве которой используются только украинские комплектующие, при этом "Берест" укомплектовали современными цифровыми технологиями, а также установили новое шасси.

Новые технические решения позволяют экипажу, не покидая кабины, проводить подготовку к стрельбе, в частности — топогеодезическую привязку.

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Также экипаж имеет возможность обмениваться информацией на поле боя, благодаря чему расчет РСЗО в режиме реального времени получает точные координаты врага, которые в обработанном виде поступают с беспилотников и контрбатарейной РЛС.

Кроме того, в новой РСЗО увеличили мощность залпа до 50 реактивных снарядов, вместо 40 в "Граде".

"Берест", по сравнению с „Градом", имеет большую мощность залпа, точность ведения огня, интеграцию в цифровые системы управления и наведения артиллерии, большую мобильность и требует меньше времени для открытия огня". — говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

Напомним, ранее на "Львовском бронетанковом заводе" завершили испытания боевой ремонтно-эвакуационном машины "Лев".