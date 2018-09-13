РФ перебрасывает к границе с Украиной войска с "Ураганами" - разведка

Российские военные / uapress.info

Россия в полевых лагерях на границе с Украиной формирует специальные отряды наемников для ротации и усиления передовых позиций боевиков на Донбассе.

Как заявил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк, российское военно-политическое руководство увеличивает количество войск ВС РФ неподалеку от границ с Украиной.

"Под видом участия в маневрах "Восток-2018" в районы сосредоточения вдоль украинской границы из восточных регионов России перемещены отдельные воинские части на штатной технике, в т.ч. артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении РСЗО "Ураган"", - сообщил он со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны.

Отмечается, что в этих районах развернуты военные полевые лагеря, на базе которых формируются специальные отряды для обеспечения скрытой ротации и усиления передовых позиций соединений и частей террористов.

"Часть отрядов т.н. "новобранцев" комплектуется исключительно представителями Дагестана и Чечни. В то же время там формируются и т.н. "казачьи отряды", часть из которых уже прибыла в подчинение 1 АК оккупантов", - подчеркнул Гуцуляк.

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При этом под видом маневров командование вооруженных сил РФ также осуществляет транспортировку до границы с Украиной новых партий вооружения, инженерного оборудования и другого имущества для скрытой передачи в части и подразделения российско-оккупационных бандформирований, добавили в Минобороны.

Ранее офицер ВСУ назвал потери боевиков на Донбассе в 2018-м.

Напомним, эксперт объяснил цель российских учений "Восток-2018" и назвал угрозу для Украины.

Как известно, ранее в "ДНР" пугали население наступлением ВСУ.