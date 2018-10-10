"Солнце на подсиненные носы": синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на 10 октября

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 10 октября будет теплой, как и положено в "бабье лето".

За солнце и умеренное тепло стоит сказать "спасибо" антициклону. Осадков не предвидится практически по всей территории страны, уточнил Укргидрометцентр. Ветер северо-восточный и восточный, 3-10 м/с.

Днем термометры покажут +14-19 градусов. Немного теплее будет на юге, в Закарпатской и Донецкой областях – до +18-23 градусов.

Погода в Украине 10 октября: карта

Погода в Киеве 10 октября также будет без осадков и порадует дневным теплом – до +16-18 градусов.

"Солнце… будет светить в окна и на подсиненные наши носы. И нагреет эти некие +8 градусов к значительно более приятных +16 градусов", – дала прогноз погоды для Киева синоптик Наталья Диденко.

10 октября: народные приметы

По народному календарю, 10 октября – в день памяти преподобного Савватия Соловецкого, которого в народе прозвали Пчеловодом, так как в этот день завершали уборку ульев на зимовку – гадают на погоду предстоящей зимой. Если в этот день бывал гром, то говорили, что зима будет бес снега, мягкой и короткой.

Напомним, синоптики обещают, что октябрь в Украине будет теплым, заверили европейские синоптики. В начале месяца обещают рекордные +25 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, начало октября будет теплым и ясным. Но долго такая метеорологическая идиллия не продлится.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.