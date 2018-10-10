В Киеве журналистку NewsOne облили "неизвестным белым веществом": опубликовано видео

Именно так это самое "вещество" и выглядело / Скриншот из видео

Во время акции протеста националистических организаций возле здания МВД Украины журналистку телеканала "NewsOne" Анастасию Пшеничную облили "неизвестным белым веществом".

Соответствующая видеозапись произошла в среду, 10 октября, была опубликована на портале YouTube.

По сообщению агентства "Укринформ" столкновения произошли между правоохранителями и членами националистической-праворадикальной организации "С14", которые собрались у здания украинского МВД из-за взрыва, случившегося накануне в квартире их координатора Сергея Мазура.

"На акции митингующие подрались с полицией. Один человек получил ранения. По его словам, он пострадал от удара полицейского. Это произошло в то время, когда Мазур и группа депутатов зашли в здание МВД на встречу с силовиками", — говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что радикалы в Киеве напали на другую журналистку телеканала "NewsOne" Дарину Билеру.