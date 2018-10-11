В киевском метро повторно развесили "антикоррупционную рекламу" директора НАБУ

Артем Сытник опять якобы грозится "вывести на чистую воду" антикоррупционеров.
В четверг, 11 октября, в вагонах столичного метрополитена вновь появились "рекламные" плакаты якобы от лица главы НАБУ Артема Сытника.
"Артем Сытник − дайте мне еще один шанс, к следующему разу я точно разоблачу топ-коррупционеров", − говорится на них, сообщает портал "Украинские новости".
Напомним, впервые "реклама" Сытника появилась в метро в начале месяца − 1 октября. На плакатах были фотографии главы НАБУ. От его лица были высказаны обещания раскрыть фамилии топ-коррупционеров на заседании антикоррупционного комитета Рады 3 октября. В НАБУ быстро заявили, что данную "рекламу" не заказывали. Позднее сам Сытник намекал, что к размещению этих плакатов причастен соратник Порошенко.