В киевском метро повторно развесили "антикоррупционную рекламу" директора НАБУ

"Реклама" Сытника / "Українські новини"

В четверг, 11 октября, в вагонах столичного метрополитена вновь появились "рекламные" плакаты якобы от лица главы НАБУ Артема Сытника.

"Артем Сытник − дайте мне еще один шанс, к следующему разу я точно разоблачу топ-коррупционеров", − говорится на них, сообщает портал "Украинские новости".

Напомним, впервые "реклама" Сытника появилась в метро в начале месяца − 1 октября. На плакатах были фотографии главы НАБУ. От его лица были высказаны обещания раскрыть фамилии топ-коррупционеров на заседании антикоррупционного комитета Рады 3 октября. В НАБУ быстро заявили, что данную "рекламу" не заказывали. Позднее сам Сытник намекал, что к размещению этих плакатов причастен соратник Порошенко.