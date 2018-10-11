"Целевая аудитория антициклона": синоптик предупредила об опасностях погоды в Украине 12 октября

11 октября 2018, 13:43

Днем в пятницу термометры покажут +14-19 градусов.

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Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 12 октября будет солнечной и теплой, но некоторым украинцам стоит быть осторожнее, предупредила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Главная опасность завтрашнего дня – ветер, пояснила она. Он будет восточным, 3-8 метров в секунду, периодически украинцев ждет штиль. Однако дело не в скорости ветра, объяснила Диденко: "Ветер – не всегда признак благополучной погоды. Поскольку именно при отсутствии ветра, особенно в больших городах, скапливаются в воздухе всевозможные выбросы и примеси. А учитывая "любовь" нашу к сжиганию листьев и мусора, людям с проблемами дыхания следует быть особенно внимательными к себе".

В целом же, будет тепло днем и свежо – ночью. "Украина, как ближайшая целевая аудитория антициклона, в пятницу снова окажется среди солнца, красивых туманов и теплой погоды", – заверила метеоролог.

По ее данным, днем в пятницу термометры покажут +14-19 градусов, на юге и западе – до +17-22 градусов. Ночи ожидается температура воздуха на уровне +4-10 градусов.

"Выходные в Украине без изменений – солнечно и тепло", – резюмировала Диденко.

Погода в Киеве 12 октября

В Киеве в пятницу будет солнечно и тепло, утром возможны туман и облачность. Ближайшей ночью в столице прогнозируется +8-10 градусов, в пятницу днем +15-17 градусов.

Погода в Украине 12 октября: карта

12 октября: народные приметы

По народному календарю, 12 октября – в день память преподобного Кириака-отшельника – предсказывали в старину погоду на 2 марта: если было солнечный, то и начала весны ждали солнечного.

Напомним, синоптики обещают, что октябрь в Украине будет теплым, заверили европейские синоптики. В начале месяца обещают рекордные +25 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, начало октября будет теплым и ясным. Но долго такая метеорологическая идиллия не продлится.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
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