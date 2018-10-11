Обнародованы первые фото строящихся для ВСУ военных складов с защитой

Во время рабочей поездки в Хмельницкую область президент Петр Порошенко заявил, что в Украине в течение трех лет будет построено 136 хранилищ для боеприпасов, а на всех уже существующих учредят систему электронной защиты.

Как сообщает пресс-служба главы государства, под Хмельницким президент посетил строительство современного арсенала для хранения боеприпасов ВСУ, который включает восемь закрытых хранилищ.

"Аналогов подобному объекту у нас не было", - заявил Порошенко.

Президент утверждает, что в 2014 году 80% боеприпасов, которые находились на этом арсенале хранились на открытых площадках, в 2018 году — 72% уже хранится в закрытых хранилищах, что гарантирует "качественное хранение".

"Я даю задание, чтобы системы электронной защиты, системы минимизации человеческого фактора были введены на всех без исключения арсеналах в кратчайшие сроки", - сказал глава государства.

Напомним, эксперты озвучивают цифры, что в пожарах, которые в последние несколько лет с завидной регулярностью вспыхивают на арсеналах украинской армии, страна потеряла боеприпасов на огромные суммы - от сотен миллионов до пяти миллиардов долларов.