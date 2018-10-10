От пожаров на военных арсеналах Украина потеряла боеприпасов на 5 млрд долларов - СМИ

10 октября 2018, 23:55

Кроме финансового аспекта есть и другие - военные и производственные.

снаряды
В Украине масса боеприпасов - но вот пригодных боеприпасов дефицит / Железнодорожный инфопортал

В пожарах, которые в последние несколько лет с завидной регулярностью вспыхивают в арсеналах украинской армии, страна потеряла боеприпасов на огромные суммы - от сотен миллионов до пяти миллиардов долларов. Такие цифры озвучивают эксперты.

На самом деле кроме финансового аспекта потеря снарядов крупного калибра несет и другие, тяжелые и даже критические для боеспособности государства последствия, говорится в сюжете ТСН.

С боеприпасами у Украины всегда было туго - многих видов не хватало. Еще год назад вполне была возможной ситуация, при которой артиллерии ВСУ крупных калибров будет нечем стрелять. Тема "немедленно найти боеприпасы для армии" была одной из основных и упиралась даже не столько в финансы, сколько в желающих продать Украине снаряды - поскольку Европа и США не спешили снабжать своего союзника летальным оружием.

Хотя недавно государство возобновило выпуск крупнокалиберных снарядов, но дефицит до сих пор есть, и он достаточно серьезен.Эксперт Константин Машовец уверен в том, что враг об этом знает не хуже отечественных аналитиков.

"Бьют по тем хранилищам, складам, где хранятся наиболее дефицитные, актуальные для Вооруженных Сил боеприпасы тех калибров, типов. То есть агрессор, враг, можем предположить, обладает информацией о состоянии и содержании наших хранилищ и складов", - пояснил эксперт. 

За четыре года войны - шесть крупных пожаров на стратегически важных военных складах. Если так и дальше все будет гореть - воевать станет банально нечем, отметил эксперт. 

Парадоксально, что при этом у Украины грандиозные запасы боеприпасов, оставшиеся от СССР, но... Взять их не так-то просто, говорит Дмитрий Тымчук, народный депутат и координатор "ИС". За 20 лет развала армии и безденежья кое-какие арсеналы превратились в минные поля и "пороховые бочки".

"Огромное количество боеприпасов, которые хранятся под открытым небом, их вообще нельзя использовать, их можно только утилизировать, в лучшем случае, а некоторые нельзя даже трогать", - пояснил он. 

Сколько долларов, вложенных в боеприпасы для армии, бесполезно выгорело на складах, не посчитает, скорее всего, уже никто. Если даже считать по грубой приблизительной формуле "100 долларов за килограмм патронов", то речь уже идет о грандиозных суммах - а ведь есть еще и сняряды.

Юрий Карин убежден, что взрывы на арсенале – это продолжение гибридной войны.

"Ближайшие два года мы должны провести трое выборов – президента, парламента и местные выборы. Задача максимум у Российской Федерации, чтобы завести своих людей на ключевые посты и сделать украинский парламент пророссийским", - считает он.

Ранее сообщалось, что 9 октября у поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на военном складе — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы на арсенале устроила российская диверсионная группа

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