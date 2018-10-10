ГПУ исключила одну из версий взрывов в Ичне

Юрий Луценко подтвердил, что скорее всего, взрывы в Ичне - результат диверсии / УНИАН

Генеральная прокуратура Украины отвергла версию служебной халатности в расследовании по делу взрыва арсенала Министерства обороны Украины в Ичне Черниговской области.

Такой вывод ГПУ сделала на основе разбора материалов и бесед с военнослужащими, которые охраняли арсенал, сообщил на брифинге генпрокурор Юрий Луценко.

"Первая версия о халатности после бесед с военнослужащими отброшена... у нас есть основания говорить о том, что произошедшее - результат диверсии", - заявил генпрокурор.

Луценко напомнил, что Украина находится в состоянии войны и "уничтожение военных баз является одной из целью врага".

"Я разделяю обеспокоенность общественности про ненадлежащее состояние охраны этих баз, и не соответствующие обстановке темпы перемещения вооружения в более защищенные условия... Впрочем, надо сказать, что черниговская проблемы была бы больше, если бы часть боезарядов не переместили под землю... Они, кстати, не пострадали, взрывались только те, которые были на поверхности", - рассказал генпрокурор.

Ранее сообщалось, что 9 октября у поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на военном складе — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы на арсенале устроила российская диверсионная группа.