ГПУ исключила одну из версий взрывов в Ичне

10 октября 2018, 19:44

Генеральная прокуратура вслед за Минобороны, полицией и АП склоняется к варианту диверсии.

Юрий Луценко
Юрий Луценко подтвердил, что скорее всего, взрывы в Ичне - результат диверсии / УНИАН

Генеральная прокуратура Украины отвергла версию служебной халатности в расследовании по делу взрыва арсенала Министерства обороны Украины в Ичне Черниговской области.

Такой вывод ГПУ сделала на основе разбора материалов и бесед с военнослужащими, которые охраняли арсенал, сообщил на брифинге генпрокурор Юрий Луценко.

"Первая версия о халатности после бесед с военнослужащими отброшена... у нас есть основания говорить о том, что произошедшее - результат диверсии", - заявил генпрокурор.

Луценко напомнил, что Украина находится в состоянии войны и "уничтожение военных баз является одной из целью врага".

"Я разделяю обеспокоенность общественности про ненадлежащее состояние охраны этих баз, и не соответствующие обстановке темпы перемещения вооружения в более защищенные условия... Впрочем, надо сказать, что черниговская проблемы была бы больше, если бы часть боезарядов не переместили под землю... Они, кстати, не пострадали, взрывались только те, которые были на поверхности", - рассказал генпрокурор.

Ранее сообщалось, что 9 октября у поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на военном складе — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы на арсенале устроила российская диверсионная группа

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
арсенал взрыв ГПУ Ичня склады боеприпасов
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
20:06
"Главную задачу решил достойно": Путин рассказал отцу Хабиба, как тому нужно наказать сына
19:58
Луценко рассказал, как поделят конфискованные деньги Лазаренко
19:49
Иглесиас рассказал, сколько занимается сексом с Курниковой после рождения детей
19:44
ГПУ исключила одну из версий взрывов в Ичне
19:29
"Научите Луценко уголовному праву": Поклонская ответила на обвинения ГПУ
19:17
"Содом не пройдет": нардеп-"оппоблоковец" Вилкул предложил штрафовать и сажать в тюрьмы за пропаганду однополых отношений
18:59
"Список смерти": В Будапеште вызвали "на ковер" украинского посла из-за публикации на "Миротворце" Видео
18:40
"Е**сь за наследника медвежонка": Толоконникова рассказала о сексе с девушками и оргии в музее
18:29
Чемпионат Германии 2018/2019 года. Взлеты и падения новости компании
17:55
Резиновое изделие №2: Нардепу Гончаренко отравили посылку с презервативами после перфоманса с перчатками
17:55
Украинские и российские пограничники сцепились из-за буровой вышки Фото
17:34
"Через 4 года - Припять": в Сеть выложили подборку упадочных панорам оккупированной Горловки Фото
17:18
В Киеве неизвестные обстреляли квартиру пресс-секретаря Омеляна
17:16
Тука объяснил, как Украине заставить Россию сменить позицию по миротворцам на Донбассе Видео
17:05
11 образов и тронный зал: Оля Полякова готовит грандиозное шоу "Королева ночи"
16:57
Кремль определился с кандидатом на выборах в Украине-2019 - журналист
16:50
Командир взвода охраны арсенала в Ичне дважды за год был оштрафован за пьянство на службе Видео
16:27
"Нафтогаз" зачислил 9 млн долларов переплаты за транзит от "Газпрома" в счет погашения долга
16:26
У нынешних украинских политиков не будет своего Ростова мнение
15:51
"Дешево смотрится": Надю Дорофееву раскритиковали за внешний вид
15:50
Почему все хотят купить у России С-400 несмотря на санкции США? - Al Jazeera
15:42
Главарь "ДНР" рассказал, какие официальные обещания Кремль дал "республике" Видео
15:39
В Сеть выложили видео пролета американских истребителей в небе над Украиной Видео
15:23
Сергей Шнуров получил в глаз от подписчика, опубликовано фото
15:22
В Киеве журналистку NewsOne облили "неизвестным белым веществом": опубликовано видео Видео
15:19
"Свободовец" Горбинко отличился антисемитским постом
15:19
Эксперты назвали Харьков крупнейшим IT-хабом страны новости компании
14:33
Граната — в квартиру: активист сказал, кто мог устроить взрыв в его жилье Видео
14:26
"Реальный удар ниже пояса": эксперт объяснил, что для Москвы на порядок хуже, чем Томос для УПЦ Видео
14:25
Бывшая звезда "Реала" и "Ливерпуля" открыл спортшколу в Тернополе: опубликованы фото
14:22
Мужчина дня Instagram: красавчик, который популяризирует котэфитнес, Трэвис ДеЛорье Фото Видео
14:08
Полторак озвучил версию Минобороны насчет взрывов на складах под Ичней Фото Видео
14:03
Экс-участник "Ленинграда" на Priora "впечатался" в трактор: опубликовано фото
13:38
В Кабмине назвали сумму для ликвидации последствий взрыва в Ичне
13:28
Откровенное белье, оголенная грудь и попа: Даша Астафьева представила жаркий клип Видео
13:25
Когда и как в Украине отмечают Хэллоуин Видео
13:05
"Узнают по лицу": Западная пресса узнала подробности о новых планшетах iPad Pro
12:53
В купальнике с глубоким декольте на берегу моря: Tayanna представила новый клип Видео
12:45
В России уже придумали, как поглотить Украину Видео
12:36
"Беззубая и всем надоевшая": эксперт объяснил, почему Москва уже не сможет остановить получение УПЦ автокефалии Видео
12:28
"Тр*хал ее сбоку и грубо": журналисты раскопали новые подробности дела против Роналду об изнасиловании
12:15
Украину накроет антициклон "Виктор" — синоптик Видео
12:14
"Репрессированная землячка" Наташа Королева поддержала флешмоб Зеленского Видео
11:47
"Хочу эту попку": чем поражает подписчиков украинская косплей-модель Дарья Химэ Фото
11:45
Социологи выяснили, как изменилось отношение украинцев к России за год Видео
11:44
Хабиб угрожал президенту UFC через Instagram
11:08
"Фигасе, левитация": Светлана Лобода в необычной позе показала "фак"
11:00
Социолог назвал топ-3 пар мужчин-"пид***сов" России Видео
10:52
В Кремле живут удивительно честные люди мнение
10:51
"Ницой поскакала на канал оккупантов вприпрыжку": политолог объяснил, что прикрывают "мовными" скандалами в Украине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять