В Ичне местные жители начали задерживать мародеров

После взрывов боеприпасов на складе в Ичне дома местных жителей остались без охраны / "112 Украина"

В близлежащих к городу Ичня Черниговской области селах активисты поймали злоумышленников, которые промышляли мародерством.

Как говорится в сюжете ТСН, без наблюдения находятся 30 населенных пунктов вследствие взрывов боеприпасов на складах.

Журналисты сообщают, что полиция находится на блокпостах, однако дома сельских жителей никто не охраняет.

Местные жители начали самостоятельно патрулировать территорию о поймали мародеров, которые вынесли из частных домовладений металлолом. Похищенное имущество было обнаружено в автомобилях. Преступники находились в состоянии алкогольного опьянения и имели при себе наркотические вещества.

Активисты задержали злоумышленников и заставили их идти с табличками "Я вор" в руках. Сотрудники полиции по факту инцидента составили протокол, а мародеров привели в чувство отпустили.

Ранее сообщалось, что 9 октября у поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на военном складе — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы на арсенале устроила российская диверсионная группа.