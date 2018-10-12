Омелян заявил о своем намерении идти в политику

Омелян хочет в будущем стать политиком / УНИАН

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после завершения работы в правительстве планирует строить карьеру политика.

"После всех этих интересных событий вокруг меня я вижу четкий путь - в политику", - цитирует чиновника Громадське.

Омелян заявил, что уже получил несколько предложений от самых различных политических сил страны. Он не намерен пока давать кому-либо ответ, поскольку намерен "подвести итоги" работы с Народным фронтом.

Министр подчеркнул, что присоединиться к Блоку Петра Порошенко ему пока не предлагали. Омелян добавил, что для него важно, чтобы Порошенко избрали на второй срок для завершения начатых проектов в Министерстве инфраструктуры.

Напомним, НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании. Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, занимая должность замглавы Мининфраструктуры, Омелян сделал покупки, стоимость которых не соответствовала его доходам.

Позже суд наложил арест на все имущество чиновника.