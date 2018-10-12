"Сухой Покров": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на длинные выходные

В Киеве на длинных выходных не будет осадков, спрогнозировали синоптики / 1zoom.ru

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве во время длинных выходных в связи с празднованием 14 октября Дня защитника Украины (совпадает с церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы) температура воздуха прогреется до +18 градусов (12 числа ожидалось до +17).

В столице 13, 14 и 15 октября осадки не ожидаются, но будет небольшая облачность, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 13 числа ночью будет +3… +5, а днем — +16… +18. На Покров ночью температура ожидается немного выше — +5… +7, а дневная также может составить +16… +18, прогнозируется небольшая облачность.

В Киеве на длинных выходных не будет осадков, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине в октябре ожидаются сильные дожди, в начале месяца температура воздуха достигнет +22 градусов, 9-10 и 15-17 числа будут заморозки.