Во Львове вместо российского культурного центра открыли музей ветерана АТО

Ко Дню защитника Украины во Львове 13 октября открыли военный музей в честь бойца АТО Владимира Правосудова.

"Это пятая часть моей коллекции, так как сейчас еще все формируем, решаем организационные вопросы. Хотел представить интересные вещи из всех периодов – казачество, первое освободительное движение, Майдан, АТО. Мы представили фотографии павших на Майдане и на войне украинцев, выходцев из Львовской области", - цитирует автора коллекции Радио Свобода.

Отмечается, что помещение, в котором представлена экспозиция, находится в коммунальной собственности Львовского областного совета. С 1990 года в этом здании располагался российский культурный центр, а рядом – церковь УПЦ МП. Однако в мае текущего года по решению суда общество было выселено из-за найденных антиукраинских материалов.

Музей создан по инициативе Львовского облсовета, в ближайшее время организаторы намерены решить все организационные вопросы и назначить руководителя.

В коллекции Владимира Правосудова представлены самые разнообразные экспонаты - старинное оружие времен Наполеона, Первой и Второй мировых войн, в частности пистолеты, пушки, винтовки, сабли, военная форма разнообразных военных формирований.

Напомним, ранее руководителя Российского центра науки и культуры Константина Воробьева в центре Киева облили зеленкой и фекалиями, поскольку он собирался участвовать в массовых пророссийских мероприятиях к 9 Мая.