Конфликт между Украиной и Венгрией: политолог предупредил о новых всплесках противостояния

Политолог оценил конфликт между Венгрией и Украиной / news.church.ua

В отношениях между Украиной и Венгрией можно ожидать новых обострений в связи с подготовкой закона об обеспечении статуса украинского государственного языка.

"Не стоит пока ожидать завершения этого противостояния (с Венгрией, - ред.). Более того, нас еще ожидают и определенные всплески. Сейчас, например, рассматривается закон об обеспечении статуса украинского как государственного языка, и, соответственно, это тоже может стать поводом для Венгрии, для каких-то критических заявлений, негативных оценок и так далее", - заявил глава Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко.

Он считает, что Киев должен "перетерпеть" резкие выпады Будапешта в свой адрес, продолжая жестко реагировать на попытки Венгрии навязать Украине свою политику в Закарпатье.

"Думаю, что сейчас нужно продемонстрировать нашим венгерским друзьям, что есть суверенная территория Украины, что есть логика украинской политики, которую надо уважать", - добавил он.

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Фесенко подчеркнул, что конфликт по Закарпатью возник по инициативе венгерской стороны, а для его преодоления нужны целенаправленные усилия различных ветвей власти. В частности, определенные законодательные изменения, усилия центральной и местной власти. Однако эффект от таких действий, по мнению политолога, станет заметен только через поколение-два, передает УНН.

Напомним, отношения между Киевом и Будапештом обострились 19 сентября после того, как украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.