На Волыни установили крупнейший в Украине памятник пчеле

zaxid.net

В городе Маневичи Волынской области открыли трехметровый памятник пчеле.

Как сообщает Zaxid.net, памятник был открыт в рамках празднования Дня пчелы и меда в воскресенье, 14 октября.

Это самый большой памятник пчеле в Украине - его высота составляет 3,3 метра, длина - 2,6 м, размах крыльев - 2,5 м, вес - 400 кг. Работа над ним заняла около шести месяцев. Изготовлена пчела из низкоуглеродистой стали и покрыта автомобильной краской.

Издание отмечает, это уже четвертый памятник пчеле в Украине. Ранее памятники насекомому были установлены на Закарпатье, в Тернополе и в Ивано-Франковской области.

Ранее в Макеевке в День празднования 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков (6 сентября. - Прим.) группа подростков сожгла памятник героям-шахтерам, погибшим во времена ВОВ.