Эксперт сказал, что может заставить Россию задуматься о компромиссе по Донбассу

"Кнут и пряник" могут заставить РФ задуматься о компромиссе по Донбассу, полагает эксперт / 24tv.ua

Старший научный сотрудник Центра европейской политики в Брюсселе, специалист по внутренней и внешней политике ЕС Пауль Иван считает, что российских лидеров могут заставить задуматься о компромиссе по Донбассу не прямое давление, а "кнут и пряник".

Необходимо определенное количество составляющих, которые будут мотивировать РФ проанализировать возможности избрать более конструктивный путь, рассказал эксперт в интервью "Апострофу".

"Не думаю, что мы можем заставить Россию сделать что-то... Нужно не прямое давление, а "кнут и пряник", которые заставят российских лидеров задуматься, не лучше ли искать компромисс. Не думаю, что это скоро произойдет", — отметил собеседник. Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил "Главреду", что РФ не нужен разоренный, уничтоженный Донбасс, с неимоверным количеством социальных и экономических проблем, которые необходимо решать.