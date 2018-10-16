Уход "бабьего лета", обильные дожди: синоптики предупредили об изменении погоды в Украине

В Украине через неделю-полторы стоит ожидать обильных дождей, предупредили синоптики / 1zoom.ru

Синоптик Украинского гидрометцентра Роман Банах спрогнозировал, что в нашей стране на выходных, 20-21 октября, днем температура воздуха снизится, а ночью — немного повысится.

Через неделю-полторы стоит ожидать обильных дождей, пишет ТСН со ссылкой на экспертов.

По данным издания, во вторник, 16 октября, в нашей стране продолжится "бабье лето", температура местами достигнет +22 градусов.

"… (на выходных — Ред.) дневная температура будет несколько ниже. Снизится на 3-5 градусов. Нынешних 20 градусов уже, увы, не будет. Перехода ночной температуры через ноль (морозы) пока не ожидаем", — отметил Банах. Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве после длинных выходных в связи с празднованием 14 октября Дня защитника Украины — во вторник, в среду и четверг, 16-18 числа, днем температура воздуха достигнет +19 градусов (такая же ожидается на праздник).