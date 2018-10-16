"Одобряем-с": больше трети украинцев поддержали языковые квоты на радио и ТВ

Иллюстративное фото / qha.com.ua

37% украинцев считают, что введение квот на украинский язык на радиостанциях и телеканалах полностью целесообразно.

О таком положении вещей свидетельствуют данные опроса, проведенного сотрудниками Киевского международного института социологии. Около 40% из числа респондентов не поддерживают введение квот.

Около 23% опрошенных не смогли ответить конкретно либо отказались отвечать на вопрос по поводу квот. Опрос сотрудники КМИС проводили с 8 по 23 сентября. По их словам, статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что каждый второй украинец счел запрет российских телеканалов ошибкой.