Открыта "горячая линия" для жалоб на нечестных получателей субсидии

На получателя субсидии можно пожаловаться по телефону / Фото: REUTERS

Министерство социальной политики анонсировало старт "горячей телефонной линии", на которую можно направлять жалобы о незаконном получении гражданами субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и других социальных выплат.

"Нам нужно наладить обратную связь. В этом месяце у нас открылась, впервые в государстве, "горячая телефонная линия", на которую можно пожаловаться, на которую можно предоставить информацию о неправомерном получении социальной поддержки", - цитирует УНИАН начальника Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталия Музыченко.

В министерстве подчеркивают, что после получения информации от граждан по указанным адресам будут проведены проверки.

"Внедрение такой телефонной линии, которая действует в рабочие часы, дает любому гражданину, имеющему информацию, что кто-то незаконно получает государственную социальную помощь, любую, или что к нему применялись меры со стороны органов социальной защиты населения, органов социальной поддержки, которые не соответствуют нормам действующего законодательства, возможность донести эту информацию", - уточняет Музыченко.

По словам чиновника, сейчас из бюджета тратится значительное количество средств на оплату незаконно полученных субсидий, поскольку государство не отработало эффективную систему контроля получателей данной социальной помощи.

Номер "горячей линии" - 0800502757, также заработал онлайн реестр получателей субсидии - subsidii.ioc.gov.ua, который позволяет по адресу посмотреть, получает ли помощь, тот кто там зарегистрирован.

В Минсоцполитики уверяют, что при создании системы контроля использовали эффективный европейский опыт.

Ранее в Минсоцполитики объяснили, кто может оформить субсидию и какие доходы указывать. Ни заработную плату, ни пенсию, ни социальные выплаты указывать не нужно.