Открыта "горячая линия" для жалоб на нечестных получателей субсидии

19 октября 2018, 01:03

Чиновники уверяют, что на крайние меры пошли по причине нехватки средств в бюджете.

На получателя субсидии можно пожаловаться по телефону / Фото: REUTERS

Министерство социальной политики анонсировало старт "горячей телефонной линии", на которую можно направлять жалобы о незаконном получении гражданами субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и других социальных выплат.

"Нам нужно наладить обратную связь. В этом месяце у нас открылась, впервые в государстве, "горячая телефонная линия", на которую можно пожаловаться, на которую можно предоставить информацию о неправомерном получении социальной поддержки", - цитирует УНИАН начальника Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталия Музыченко.

В министерстве подчеркивают, что после получения информации от граждан по указанным адресам будут проведены проверки.

"Внедрение такой телефонной линии, которая действует в рабочие часы, дает любому гражданину, имеющему информацию, что кто-то незаконно получает государственную социальную помощь, любую, или что к нему применялись меры со стороны органов социальной защиты населения, органов социальной поддержки, которые не соответствуют нормам действующего законодательства, возможность донести эту информацию", - уточняет Музыченко.

По словам чиновника, сейчас из бюджета тратится значительное количество средств на оплату незаконно полученных субсидий, поскольку государство не отработало эффективную систему контроля получателей данной социальной помощи.

Номер "горячей линии" - 0800502757, также заработал онлайн реестр получателей субсидии - subsidii.ioc.gov.ua, который позволяет по адресу посмотреть, получает ли помощь, тот кто там зарегистрирован.

В Минсоцполитики уверяют, что при создании системы контроля использовали эффективный европейский опыт.

Ранее в Минсоцполитики объяснили, кто может оформить субсидию и какие доходы указывать. Ни заработную плату, ни пенсию, ни социальные выплаты указывать не нужно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
жалобы минсоцполитики горячая линия субсидия
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
02:53
В красном платье и парике: Потап стал женщиной в новом клипе
02:48
Супрун назвала причины резкого снижения вызовов украинцами скорой помощи
02:36
В сети показали "отлов" призывников в Харькове Видео
02:20
Архиепископ предположил, как УПЦ МП будет называться после получения томоса
02:12
"Водитель слепой и ничего не видит": В Киеве избили пытавшегося льготно проехать в маршрутке юношу-инвалида
01:49
В России указали на виновных в падении ракеты-носителя "Союз-ФГ"
01:32
Французский фотограф показал молодых красавиц без белья: опубликованы снимки 18+ Фото
01:03
Открыта "горячая линия" для жалоб на нечестных получателей субсидии Видео
00:47
"Страшна матушка": Брежнева примерила образ роковой красотки
00:29
Жуткое ДТП в Польше унесло жизнь 21-летней студентки из Украины
00:04
Максакова заявила о незаконном захвате ее киевской квартиры
18 октября, четверг
23:41
В России по делу вице-премьера Крыма арестовали двух чиновников
23:17
Обольстительная Шарлиз Терон сексуально позировала для глянца Фото
22:53
США будет вводить санкции против России ежемесячно - Волкер
22:50
Стали известны новые факты о погибшем в Украине американском пилоте Су-27 Видео
22:25
Бывшая звезда "Реала" и "Ливерпуля" открыл спортшколу в Тернополе: опубликованы фото
22:21
В Киев прибыла замгоссекретаря США Кирстен Мэдисон
21:59
"Трусливо прячутся за ядерный потенциал": Турчинов прокомментировал "угрозы" России Видео
21:57
"Умрет, и все вернется к норме": в РПЦ настроены на ожидание смерти патриарха Варфоломея Видео
21:15
В Софии Киевской категорично высказались о передачи Андреевской церкви Константинополю Видео
21:13
В Киеве запустили горячее водоснабжение: за сутки - более 300 прорывов труб Видео
20:45
"Керченского стрелка" Рослякова могли убить, а оружие подбросить - соцсети
20:29
"Мракобесов коробит": Тука оценил реакцию Госдумы РФ на томос Видео
20:03
Очевидец стрельбы в Керчи рассказал жуткие подробности гибели первокурсников Видео
19:59
Путин на следующий день после трагедии в Керчи: "Хочется поиграть в хоккей"
19:30
Инструктор в Керчи рассказал, как учил стрелять "керченского стрелка" Рослякова
19:26
В Раде предложили отдать Константинополю здание администрации Порошенко Видео
18:57
Польша восстановит полк на границе с Россией
18:50
Патриотический фильм "Позывной Бандерас" могут снять с проката Видео
18:43
Одно из самых кровавых нападений: западные СМИ о теракте в Керчи
17:59
Составлен психологический портрет "керченского стрелка" Рослякова
17:57
В Раде отказались отменять санкции против каналов "112" и NewsOne
17:27
"Они сдохнут, а россияне попадут в рай": Путин рассказал, что случится после начала ядерной войны
17:23
США предложили фрегаты для украинских ВМС Фото
16:56
Было двое: выживший студент утверждает, что Росляков расстреливал колледж не в одиночку
16:46
Мужчина дня Instagram: длинноволосый красавец с идеальным телом Брок О’Херн Фото
16:24
Помощник Варфоломея рассказал, как принимали решение об отмене анафемы Филарету Видео
15:59
"Декоммунизация и троллинг": В Киеве улицу маршала Жукова переименовали на улицу Кубанской Украины
15:37
Умер участник известной группы "Нэнси" Видео
15:37
"Керченского стрелка" проверяют на связи с "Правым сектором" и "УНА-УНСО"
15:28
"За основу и в целом": В Раде проголосовали за проект госбюджета-2019
15:17
В Раде призвали не распространять фейки о "Кодексе банкротства"
15:00
"Плацдарм борьбы с Россией": Госдума назвала Украину "террористическим государством"
14:50
"Родина покарает": Родителей "керченского террориста" накажут после его похорон
14:29
В Украине предложили кардинально изменить систему прописки: подробности
14:18
В НФ назвали принятый Кодекс по банкротству "беспрецедентным решением"
14:17
Спустя месяц после рождения ребенка Светлана Тарабарова представила солнечное lyric-видео Видео
14:10
Кровопролитие и провокации: архиепископ УПЦ КП рассказал о сценарии срыва предоставления автокефалии Видео
14:08
Трагедия в Керчи: Кличко проверит системы видеонаблюдения в учебных заведениях Киева
13:27
Раненую девушку не довезли до больницы: число жертв теракта в Керчи снова возросло Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять