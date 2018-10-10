Оформление субсидий в Украине: названо еще одно преимущество авто на "евробляхах"

В Минсоцполитики объяснили, что такие машины при оформлении субсидий учитываться не будут.
Всплыло еще одно, неожиданное, преимущество авто на "евробляхах": их не будут учитывать при оформлении гражданам Украины субсидий.
Это подтвердил глава департамента семьи и социальной поддержки населения данного ведомства Виталий Музыченко.
Он пояснил, что с такими машинами трудно установить, кто является их владельцем, по его словам, даже "невозможно".
"Если невозможно установить, что конкретное имущество принадлежит конкретному лицу, а оно его просто использует на основании чего-то, то это невозможно использовать в официальной статистике", – цитирует чиновника Укринформ.
Ранее в Минсоцполитики объяснили, кто может оформить субсидию и какие доходы указывать. Ни заработную плату, ни пенсию, ни социальные выплаты отражать не нужно.