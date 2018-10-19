Супрун назвала причины резкого снижения вызовов украинцами скорой помощи

Супрун озвучила позитивную динамику по вызовам скорой помощи / УНИАН

Министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что благодаря государственной программе "Доступные лекарства" в Украине на 17 тысяч уменьшилось количество вызовов неотложной медицинской помощи, связанное с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Первым глобальным изменением в системе здравоохранения стала государственная программа "Доступные лекарства". За полтора года более 6,5 млн пациентов (бесплатно или с незначительной доплатой) получили качественные и эффективные лекарства от сердечно-сосудистых болезней, диабета второго типа и бронхиальной астмы", - цитирует чиновницу Укринформ.

По словам главы Минздрава, критика программы "Доступные лекарства" является безосновательной, поскольку с ее помощью украинцы получили возможность бесплатно получать качественные препараты.

"Мы возместили стоимость лекарств из 28 млн рецептов на сумму один миллиард 300 тысяч гривен. Существует миф, что в программе — дешевые лекарства украинского производства. Это — неправда. 117 торговых наименований из реестра, а это почти половина списка перечня лекарств, производства Германии, Франции, Финляндии, Швеции и других стран", - подчеркнула министр.

Напомним, ранее Супрун констатировала, что трансформация отечественной противотуберкулезной службы является единственным шансом преодолеть туберкулез в стране.