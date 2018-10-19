"Последний день тепла": в Киеве синоптик посоветовала набирать побольше солнца

В Киеве 19 октября будет тепло, спрогнозировала синоптик / Reuters

В пятницу, 19 октября, в Киеве температура воздуха достигнет +19 градусов, осадки не ожидаются, а на выходных похолодает.

В столице в последний рабочий день недели стоит "набирать побольше солнца", написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в пятницу едва ли не последний день осени с таким теплым и солнечным воздухом.

"В Киеве... еще +18, +19 градусов и без осадков. В субботу — +15 градусов. В воскресенье — облачно и +11… +13 градусов", — отметила эксперт. Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что с 20 октября в Украине закончится "синоптический рай". Эксперт сообщила, что сначала похолодает в западных областях нашей страны.