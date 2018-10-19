Войну на Донбассе можно прекратить за час, было бы желание - Хуг

Александр Хуг считает, что обе стороны в силах прийти к компромиссу и завершить войну / Reuters

Александр Хуг, первый зампред главы СММ ОБСЕ, считает, что военную часть конфликта на Донбассе можно прекратить в течение одного часа, но для окончательного улаживания конфликта понадобится время.

Так, самой тяжелой, но тем не менее, немедленной задачей станет разминирование Донбасса. Экономику восстанавливать можно долго, а вот от мин даже во время затишья гибнут дети, а случаи гибели гражданских часто даже не попадают в выпуски новостей, подчеркнул Хуг в интервью украинской службе "Голоса Америки".

В интервью Хуг воздержался от указания конкретных виновников, аргументировав это тем, что поиск виноватых не помогает решению задач по примирению сторон. Он добавил, что нарушают договоренности обе стороны, и шаги по прекращению конфликта должны быть взаимными.

Читайте такжеВ ОБСЕ назвали причину продолжения насилия на Донбассе"Мы видели колонны техники военного образца, которые въезжали на территорию Украины и выезжали. Мы видели следы тяжелой техники, что вели к неконтролируемому участку границы с Российской Федерацией. Мы разговаривали с пленными в украинских вооруженных силах, которые говорили, что они служили в российских воинских подразделениях, принимавших участие в боях, находясь в Украине в системе ротации", - отметил Хуг.

Он также отметил, что не предлагает требовать от украинского правительства односторонних уступок, потому что это не поможет более быстрому достижению мира.

Напомним, ранее Хуг заявлял, что представители мониторинговой миссии ОБСЕ в достаточной степени недовольны взятием украинскими военнослужащими под контроль населенных пунктов в т.н. "серой зоне" на Донбассе.