Экс-министр призвал украинцев выбросить из своих голов "весь московский мусор"

"Свободовец" Игорь Швайка / УНИАН

Комментируя исполнение песен Виктора Цоя в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины, экс-министр аграрной политики и продовольствия, член ВО "Свобода" Игорь Швайка заявил, что украинцам пора выбросить из своих голов "весь московский мусор".

"Пятый год войны. Цой в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины. Который будет петь и танцевать "большой вклад в сокровищницу мировой культуры имени группы крови на рукаве"... Эй! Шуты в военной форме! Вы совсем с ума сошли??? Сколько можно быть в добровольном плену московской художественной самодеятельности? Когда вы уже выбросите весь московский мусор из своих голов?" - написал Швайка в Facebook.

В комментариях к посту не все пользователи согласились с такой точкой зрения.

"А до чого тут згадується війна, щось не второпав?", "Цой вам що зробив? Він ненавидив совдепію усім серцем на відміну від дяких", "Не вважаю що Цой сміття", "Ігор, знаю тебе особисто і поважаю, проте, сам дуже часто співаю під гітару, з російськомовних пісень лише го і Цой!" "Каким боком это "московське сміття"?! Питерский поэт корейского происхождения. Строго говоря - советский рокер. А чего Макаревич, Гребенщиков и Шевчук не мусор до кучи!?" - пишут они.

facebook.com/ihor.shvayka

В октябре "Левада-центра" и КМИС провели совместный опрос, из которого следует, что отношение украинцев к России значительно улучшилось, а отношение россиян к соседней стране почти не изменилось.

В ответ на вопрос об отношении к России 48 процентов респондентов в Украине заявили, что относятся к стране "положительно". Среди них 38 процентов относятся к России "в основном хорошо", а еще 10 - "очень хорошо".