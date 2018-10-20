Экс-министр призвал украинцев выбросить из своих голов "весь московский мусор"

20 октября 2018, 08:18

В комментариях к посту не все пользователи согласились с такой точкой зрения на творчество Виктора Цоя.

Игорь Швайка
"Свободовец" Игорь Швайка / УНИАН

Комментируя исполнение песен Виктора Цоя в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины, экс-министр аграрной политики и продовольствия, член ВО "Свобода" Игорь Швайка заявил, что украинцам пора выбросить из своих голов "весь московский мусор".

"Пятый год войны. Цой в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины. Который будет петь и танцевать "большой вклад в сокровищницу мировой культуры имени группы крови на рукаве"... Эй! Шуты в военной форме! Вы совсем с ума сошли??? Сколько можно быть в добровольном плену московской художественной самодеятельности? Когда вы уже выбросите весь московский мусор из своих голов?" - написал Швайка в Facebook.

В комментариях к посту не все пользователи согласились с такой точкой зрения.

"А до чого тут згадується війна, щось не второпав?", "Цой вам що зробив? Він ненавидив совдепію усім серцем на відміну від дяких", "Не вважаю що Цой сміття", "Ігор, знаю тебе особисто і поважаю, проте, сам дуже часто співаю під гітару, з російськомовних пісень лише го і Цой!" "Каким боком это "московське сміття"?! Питерский поэт корейского происхождения. Строго говоря - советский рокер. А чего Макаревич, Гребенщиков и Шевчук не мусор до кучи!?" - пишут они.

facebook.com/ihor.shvayka

В октябре "Левада-центра" и КМИС провели совместный опрос, из которого следует, что отношение украинцев к России значительно улучшилось, а отношение россиян к соседней стране почти не изменилось.

В ответ на вопрос об отношении к России 48 процентов респондентов в Украине заявили, что относятся к стране "положительно". Среди них 38 процентов относятся к России "в основном хорошо", а еще 10 - "очень хорошо".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина Виктор Цой
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:45
В Сети показали фото главаря "ДНР" Пушилина времен службы в Нацгвардии Украины
08:29
Страна, заляпанная кровью: как Россия внесла в список смертных врагов пол земного шара мнение
08:18
Экс-министр призвал украинцев выбросить из своих голов "весь московский мусор"
08:03
"Держите меня, я – е**нутый": журналист объяснил, почему Путин представляет угрозу всему миру Видео
07:47
Парламент Македонии поддержал переименование страны
07:30
Поздравления и открытки с Днем ангела Сергея Фото
07:27
Bloomberg узнало место и сроки предстоящей встречи Путина и Трампа
07:11
"Самоубийством тут не пахнет": астролог раскрыл подробности трагедии в Керчи
06:52
"Вот это бюст!": Даша Астафьева взволновала фанатов фото пышной груди
06:34
У Путина реально поехала "крыша" мнение
05:46
"Мракобесов коробит": Тука оценил реакцию Госдумы РФ на Томос Видео
05:14
Тина Кароль покорила поклонников стильным образом
04:42
Генерал-разведчик рассказал, как украинские спецслужбы получили компромат на Путина Видео
04:09
Жилищные субсидии: стало известно, кого могут оставить без госвыплат Видео
03:29
"Научили бояться быть плохим": психолог посоветовала, как стать лучше Видео
02:50
Оля Полякова назвала любимого президента Украины Видео
02:27
Венгрия намерена удвоить финансовую помощь венграм Закарпатья
01:59
Архиепископ рассказал о связи патриарха Кирилла с Богом и российскими спецслужбами
01:41
Обзывают "жируха и корова": взорвавшая Сеть воспитательница рассказала о рэп-хите о рыбках
01:14
Российская рокер Арбенина рассказала о проблемах с концертами из-за Украины Видео
00:50
"Зашивает душу": Монатик презентовал новый зажигательный трек Видео
00:29
В Минфине пояснили преимущества новой финансовой программы от МВФ
19 октября, пятница
23:47
"Это предлагают наши интеллектуалы хитровымах*нные": Фарион возмущена русским языком во Львове Видео
23:24
В Луцке убийца разгуливает на свободе из-за отсутствия места в тюрьме
22:47
Шахтер – Десна – 1:0. "Горняки" вырвали победу в меньшинстве. Видео гола Видео
22:45
Виноваты "папередныкы": в Кабмине пояснили, почему решили повысить цены на газ
21:59
В Индии поезд протаранил толпу людей на религиозном празднике Видео
21:57
Озвучены основные версии смертельного крушения Су-27
21:39
80% киевских призывников уклонились от армии
21:29
В Госдуме прокомментировали 3,9 млрд долларов для Украины от МВФ
21:02
Спирс показала стройные ноги в сексуальном мини-платье Фото Видео
20:53
Украина и МВФ заключили соглашение на несколько миллиардов долларов
20:41
В Керчи новая трагедия: парень погибшей в колледже студентки выбросился из окна Видео
20:38
Афон подготовил заявление о неподчинению решениям Константинополя - СМИ
19:59
Вице-премьер Италии обвинил Украину в церковном расколе
19:34
Парубий подписал обращение в СНБО о санкциях против телеканалов "112 Украина" и NewsOne
19:22
Украина конфисковала российское судно "Норд"
19:14
Войну на Донбассе можно прекратить за час, было бы желание - Хуг Видео
18:49
Кадыров пригрозил ингушам, которые митингуют против новой границы республики Видео
18:19
Перед выходными Киев парализован пробками - карта заторов Фото
17:58
В России под Санкт-Петербургом взорвался завод пиротехники Фото Видео
17:57
Опасная эпидемия: врач рассказал, когда в Украину придет новый вирус гриппа Видео
17:40
"Любовь между ними есть до сих пор": подруга мужа Ани Лорак рассказала об отношениях пары Видео
17:39
В следующем году минимальная зарплата полицейских будет 9200 гривен - Яценюк
17:27
За неделю до трагедии в Керчи оккупанты обучали детей в "Артеке" стрелять Фото
17:16
"Мыльте, граждане, веревки": Шнуров отреагировал на заявление Путина о ядерной войне Видео
17:12
В Украине цены на газ для населения поднимут с 1 ноября Видео
17:09
Телеканал кума Путина раскритиковали за "вылизывание" Петра Порошенко
16:45
Вселенский патриархат не разрывал общение с РПЦ - заявление Видео
16:45
"Они просто сдохнут": в Сети ответили яркими фотожабами на заявление Путина о ядерной войне Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять