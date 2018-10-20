Эксперт рассказал об агентуре России в Украине

В Украине каждый второй чиновник завербован ФСБ, утверждает эксперт / Reuters

Российская Федерация — не государство, а корпорация ФСБ-КГБ (Федеральная служба безопасности и существовавший в СССР Комитет государственной безопасности), которая имеет свою агентуру в Украине.

Каждый второй чиновник в нашей стране завербован ФСБ или бывший КГБист, рассказал вице-президент Института права и общества, глава Украинского координационного совета Андрей Хома "Обозревателю".

"Все бывшие компартийные работники, их дети — "золото партии", продолжают работать на них (на россиян — Ред.)", — рассказал собеседник. По его словам, в украинском государстве агенты ФСБ есть практически на всех правительственных должностях. Ранее предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет говорил, что война на Донбассе идет потому, что в нашей стране есть "пятая колонна", которая поддерживает РФ и ее президента Владимира Путина.