В СБУ обвинили главу района Харькова в сотрудничестве с ФСБ: СМИ назвали имя чиновника

ФСБ, шеврон / youtube.com

В Службе безопасности Украины сообщили, что глава администрации одного из районов Харькова был разоблачен на сотрудничестве с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

Чиновник в 2015 году во время пребывания в захваченном Крыму был завербован представителями ФСБ для выполнения задач в ущерб госбезопасности нашей страны, говорится на сайте СБУ.

Телеканал "UA: Харків" на своей странице в Facebook написал, что подозреваемым в работе на спецслужбу является глава Холодногорской райадминистрации областного центра Максим Мусеев.

"Встречи с кураторами происходили как на территории РФ, так и в третьих странах… чиновник, имеющий допуск к государственной тайне, активно использовал для общения с россиянами электронную почту и средства мобильной связи со специальными приложениями", — сообщил на брифинге заместитель главы украинской спецслужбы Виктор Кононенко.

Читайте такжеФСБ заявила о выдворении из России "шпиона СБУ"По его словам, райадминистрация под руководством злоумышленника фактически саботировала указы президента Петра Порошенко по обеспечению "очередей" мобилизации.

Кроме того, по инициативе должностного лица в Харькове были созданы "альтернативные" союзы ветеранов антитеррористической операции на Донбассе, которые занимались не помощью ветеранам войны на востоке, а вымогательством денег от местных бизнесменов.

Посредством псевдосоюзов чиновник якобы получал личные данные участников АТО, собирал ее для передачи российским спецслужбам через отработанные каналы электронной связи. Также в СБУ выяснили, что злоумышленник имел двойное гражданство.

"При содействии ФСБ без имеющихся на то оснований… в феврале 2015 пользовался на временно аннексированной территории АР Крым внутренним паспортом гражданина РФ. В апреле 2016 этот паспорт был заменен Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве на другой, также должностному лицу был выдан загранпаспорт гражданина РФ и индивидуальный налоговый номер", — добавили в спецслужбе.

Начато производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Чиновник находится в России и будет объявлен в розыск.

Напомним, в декабре 2017 года в СБУ сообщили, что чиновник секретариата Кабмина действовал в интересах спецслужб России, его задержали на рабочем месте. Позже стало известно что был задержан помощник премьер-министра Владимира Гройсмана — Станислава Ежова.