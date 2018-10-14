Филарет объяснил, почему на Донбассе идет война

На Донбассе война идет потому, что в Украине есть "пятая колонна", сообщил патриарх Филарет / Reuters

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет сообщил, что война на Донбассе идет потому, что в нашей стране есть "пятая колонна", которая поддерживает Россию и ее президента Владимира Путина.

Из-за наличия "пятой колонны" в УПЦ КП настаивают, чтобы в нашем государстве была одна независимая украинская церковь, которая будет служить своему народу, сказал патриарх, выступая на молебне за автокефалию в Киеве на Софийской площади, пишет УНИАН.

"Эта война, которая идет на востоке, идет потому, что здесь есть "пятая колонна", которая поддерживает Россию и Путина... Мы рады тому, что патриотические церкви поддержали нашу армию. Мы сегодня можем гордиться нашей армией, потому что она боеспособная и может защитить нашу землю", — отметил патриарх.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с Филарета.