Гибель Марины Поплавской: видео ярких выступлений артистки

Собраны яркие выступления погибшей Марины Поплавской / Скриншот видео с youtube.com

Актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, погибшая в аварии в Киевской области, сыграла ряд ярких ролей в проекте.

Артистка, в частности, перевоплощалась в злую тещу, жену-тирана, а также в одинокую женщину, которая пыталась затащить к себе в постель мужчину.

Предлагаем Вашему вниманию яркие номера из "Дизель шоу" с участием Поплавской:

Тайные женские желания. Актриса Виктория Булитко и Поплавская исполнили смешную песню о мечтах женщин в разном возрасте.

"Смутное время приходит, когда тебе сорок, и ты понимаешь, что лучший твой друг — стоматолог". Виктория Булитко и Поплавская спели о жизни женщин в возрасте 40 лет. Приключения украинки в гареме арабского шейха. Платная медицина: государственная больница VS частная клинка.

Зять решил сводить тещу в контактный зоопарк, и она оказалась в клетке с медведем.

Новогодний корпоратив-2018: вечеринка в IT-компании VS гулянка на заводе. Лучший подарок мужу: жена в рыболовном магазине. "Убирала все с боков в ноль". Номер о том, зачем женщинам нужна пластическая хирургия.

Ранее в полиции сообщили, что 20 октября в 5:55 возле села Мила Киевской области столкнулись автобус и грузовой автомобиль, погибла женщина, а еще четыре человека — пострадали. Позже появилась информация, что в ДТП погибла Марина Поплавская, а еще двое актеров "Дизель шоу" — попали в больницу.