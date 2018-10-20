"Бог помогает": архиепископ объяснил, почему Украина стала ближе к автокефалии

Архиепископ Евстратий (Зоря) / Главред

В украинском обществе утвердилось осознание важности поместной церкви для Украины, ибо очевидно, что не Вселенский патриарх, а именно верующий украинский народ должен был делать первые шаги для утверждения автокефалии церкви, заявил архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря).

"Бог создал благоприятные внешние обстоятельства, которые помогают решению украинского церковного дела. За это время и Россия, и Московская патриархия обнаружили перед всем миром ложность и несостоятельность своих агрессивных амбиций в отношении Украины", - подчеркнул он во время чата в "Главреде".

Он также отметил, что если в прошлом МП и Кремль воспринимались как уважаемые в международном сообществе силы, то теперь многие увидели агрессивность и деструктивность их намерений и действий.

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"Поэтому в целом именно сейчас сложились и внутренние, и внешние обстоятельства, которые помогают всем участникам процесса прийти к окончательному решению вопроса об автокефалии церкви в Украине", - добавил архиепископ Евстратий.

Напомним, ранее ископ Евстратий рассказал о сценарии срыва предоставления автокефалии.

Кроме того, он также рассказал о связи патриарха Кирилла с российскими спецслужбами.