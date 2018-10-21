Климкин прокомментировал ситуацию с "сепаратистскими" билбордами на Закарпатье

Глава МИД Украины Павел Климкин / УНИАН

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что размещение билбордов с фото лидеров венгерского меньшинства и надписью "Остановим сепаратистов" на Закарпатье является провокацией.

Об этом в он написал в Twitter.

"Только что сказал об ожидаемых провокациях в Закарпатье, как почти сразу там таинственно появились билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма. Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит", - написал Климкин.

Накануне на дорогах Закарпатья на билбордах появились фото лидеров венгерского меньшинства с надписью "Остановим сепаратистов".

На билбордах размещены фото народного депутата Василия Брензовича, первого заместителя главы Закарпатского облсовета Иосифа Борто, а также ректора венгерского института им. Ф. Ракоци в Берегово Илдики Орос.

"Эти билборды развесили, очевидно, ночью, это явная провокация. И почерк очень похож на те провокации, что уже возникали на Закарпатье с раскруткой "венгерской темы" - когда два года назад по области появились стелы с венгерскими надписями. Поэтому мы видим в этой акции действия российских спецслужб, вероятно, заказ выполняли местные жители, билборды они наклеивали без каких-либо предварительных договоренностей с владельцами рекламных площадей", - заявил заместитель председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

Ранее сообщалось, что в 2019 году правительство Венгрии удвоит финансовую помощь для венгерского меньшинства в Закарпатской области.