В Минобороны РФ рассказали, как "спасали" деньги Черноморского флота во время аннексии Крыма

Черноморский флот / Reuters

В Минобороны РФ заявили, что российские военные финансисты в феврале 2014 года якобы предотвратили попытку украинской стороны заблокировать счета моряков Черноморского флота, открытых в украинских банках.

С таким заявлением выступила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, передает ТАСС.

"Немедленно был организован мониторинг ситуации, и во взаимодействии с крупными российскими банками мы нашли решения, позволившие сохранить бюджетные деньги. Уже в начале марта российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие, а еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и впоследствии под усиленной охраной переданы в казну", - рассказала Шевцова.

По ее словам одновременно было прекращено финансирование ЧФ через иностранный банк, что позволило "своевременно и бесперебойно организовать финансовое обеспечение воинских частей", дислоцированных в аннексированном Крыму.

Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. 20 февраля 2014-го Верховная Рада объявила началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.