"Россия готова к войне ради Л/ДНР": Журналист раскрыл планы Путина насчет Украины

Владимир Путин / Reuters



Президент РФ Владимир Путин вполне способен использовать российские войска в Украине − "ради восстановления территориальной целостности Л/ДНР".

С таким мнением публично выступил известный украинский журналист/публицист Виталий Портников (высказавшийся по результатам выступления лидера Кремля на заседании Валдайского дискуссионного клуба), сообщает телеканал "Zik".

"Самое главное в словах Путина − это фактическая угроза войны, прозвучавшая, когда российский президент сравнил возможные действия украинского руководства по освобождению оккупированных территорий Донбасса с действиями бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили", − заявил он.

Читайте также"Путин - полный идиот": политолог растолковал слова президента РФ о ядерной войнеКроме того, Портников напомнил о событиях августа 2008-го, когда на территорию Грузии были введены солдаты и офицеры ВС РФ, оккупировавшие часть территории этой страны.

"Учитывая путинское сравнение, можно предположить, что Россия готова к применению собственных вооруженных сил и на украинской территории с похожей целью - "восстановление территориальной целостности народных республик" или даже создания пресловутой "Новороссии", − подытожил журналист.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-депутат Госдумы раскрыл планы Путина по поводу "ЛНР" и "ДНР".