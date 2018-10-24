Пострадавшие в римском метро украинцы оказались фанатами московского ЦСКА

Авария на эскалаторе станции римского метро Repubblica / Reuters

Пострадавшие в результате аварии на эскалаторе в римском метро украинцы прибыли в Италию с целью поддержать московский футбольный клуб ЦСКА.

Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, передает "Европейская правда".

"Оказывается, что и в Украине еще есть фанаты московского клуба, которые сопровождают ЦСКА в Лиге чемпионов", - сказал Перелыгин.

23 октября на эскалаторе станции римского метро Repubblica произошла авария. Среди пострадавших есть четверо украинцев, которые приехали на матч Лиги чемпионов, в котором московский клуб встретился с "Ромой" (ЦСКА проиграл со счетом 0:3).