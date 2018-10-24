Автокефалия УПЦ: журналист рассказал, как РПЦ попала в собственную ловушку

Русская православная церковь могла оставить УПЦ под своим влиянием, но попала с собственную ловушку, полагает журналист / Фото: sofiyskiy-sobor.polnaya.info

Журналист, публицист Виталий Портников считает, что Русская православная церковь (Московский патриархат) могла бы оставить Украинскую церковь под своим влиянием, если бы предоставила ей томос об автокефалии, но не сыграла на опережение, поскольку попала в собственную ловушку.

В РПЦ уверены, что никаких украинцев не существует, рассказал аналитик в интервью Ukrlife.TV.

"… она не может занять место Вселенского патриархата… Православие — это некоторая структура,... церковь старше государств современных… Такие люди, как патриарх Кирилл (глава РПЦ — Ред.), я вообще думаю, что они все понимают, что происходит. И я думаю, что у патриарха Кирилла нет никаких вообще иллюзий на этот счет", — отметил собеседник.

По словам Портникова, они проиграли, потому что стали заложниками политических процессов. "Безусловно, что в свое время они политические процессы недооценили. Я бы сказал, что им для того, чтобы выиграть, действительно очень важно было возглавить процессы", — добавил он.

Читайте также"Врата ада": патриарх Кирилл уверял, что в Украине "враг человеческого рода" ополчился на церковь"В свое время они возглавили процесс предоставления Грузинской православной церкви автокефалии, но это еще на момент Второй мировой войны. Грузинская православная церковь была митрополией в составе Русской православной церкви формально, но фактически объявила о своей автокефалии. Эту автокефалию никто не признавал: ни Константинополь, ни Русская православная церковь", — заявил журналист.

"Непризнание еще было связано с тем, что все прекрасно понимали, что Грузинская ССР на самом деле не является суверенным государством, а является частью России, ну которая называет себя Советским Союзом. А по тем вот правилам устойчивым, которые сложились в мировом православии, самостоятельная церковь может быть в самостоятельной стране, и когда речь идет о большинстве православного населения", — объяснил Портников.

"И Грузинская православная церковь, несмотря на то, что она в свое время получила автокефалию еще от Антиохии (Антиохийской церкви — Ред.), не от Константинополя, она оставалась с точки зрения мирового православия частью Русской православной церкви. Сталин (советский диктатор Иосиф Сталин — Ред.), когда позволил Русской православной церкви во время Второй мировой действовать, он по сути настоял на предоставлении Грузинской православной церкви автокефалии. Такой был сентиментальный человек...", — сказал публицист.

Потом РПЦ действительно предоставила автокефалию Грузинской православной церкви, а Константинополь с этим не согласился. "Там сказали: "Вы знаете, нет. Ни о какой автокефалии и речи быть не может до момента, пока… мы не предоставим, потому что вы не можете этого сделать…". Только в 90-е годы, когда Грузия стала независимым государством, Константинополь предоставил ей автокефалию, дал томос…", — подчеркнул журналист.

"То же самое было со всеми остальными православными церквами, которым Русская православная церковь сама предоставляла автокефалию. Были случаи, когда предоставлял Константинополь, а Москва не признавала и по политическим причинам потом требовала от этих церквей, чтобы они к ней обратились за томосом, как это было в Польше, Чехии, Словакии, но потом все равно приходилось обращаться к Константинополю…", — заявил собеседник.

"Есть четкое понимание того, что только Константинополь может предоставлять автокефалию, и что участие какой-либо другой церкви в этом процессе в общем-то необязательно. Потому что, когда РПЦ участвовала, все равно потом оказалось, что нужно подтверждать. То есть Москва могла бы это понять и поэтому должна была бы предоставить сама автокефалию Украинской православной церкви, допустим в 90-е годы. Константинополь необязательно бы это признал сам…, потому что считал бы, что это его метрополия, что это он должен решать", — отметил аналитик.

"Поэтому после того, как русский патриарх выдал бы томос, нужно было бы все равно ехать в Константинополь и договариваться об Украине и предстоятелю РПЦ, и предстоятелю новой украинской автокефальной православной церкви. Им все равно пришлось бы получать этот томос, но в данном случае главным двигателем процесса и сторонником украинской автокефалии был бы русский патриарх, а таким образом вся эта украинская автокефальная церковь… находилась в зоне влияния Москвы и русского православия, как это произошло с грузинской церковью", — объяснил публицист.

Читайте также"Конец нового имперского проекта": архиепископ рассказал, как автокефалия УПЦ мешает РоссииПортников полагает, что РПЦ "не сыграла на опережение, потому что попала в собственную ловушку".

"… В ловушку четкого понимания того, что никаких украинцев не существует… могла бы предполагать, что могут быть разные события, именно потому, что для киевской митрополии, то есть для территории Украины, в большей части, является матерью-церковью не Москва, а Константинополь… но с ними сыграла очень такую серьезную шутку идея о том, что Украина — это временное образование…", — полагает журналист.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета. Потом Синод Русской православной церкви решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом.