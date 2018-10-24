Названа главная проблема украинского православия

Главная проблема украинского православия, отделенного от РПЦ, заключалась в его неканоничности, отметил журналист / УНИАН

Журналист, публицист Виталий Портников заявил, что самая главная проблема украинского православия, отделенного от Русской православной церкви (Московский патриархат), была в его неканоничности и в отсутствии у верующих уверенности в легальности таинств.

Процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви нельзя остановить, но затормозить его может проблема во взаимопонимании "трех тел" нашего православия — УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и частью УПЦ МП, которая признает решения Константинополя, рассказал аналитик в интервью Ukrlife.TV.

"… были ситуации, когда священники Украинской православной церкви Киевского патриархата ходили совершать определенные таинства в церкви УПЦ МП… святой дух так или иначе связан не с русской церковью,… а со связью с мировым православием…", — отметил собеседник.

Читайте такжеАвтокефалия УПЦ: журналист рассказал, как РПЦ попала в собственную ловушкуПо его словам, поэтому могли быть сомнения, обряд вроде тот же, но таинство, оно настоящее или нет?

"Это все равно, как вы… покупаете какую-то вещь, она выгладит так же, но вы не знаете золотая она, или все-таки это подделка. А выглядят одинаково. Вот вам положили три ложечки, они выглядят одинаково, золотая — одна… Так вот патриарх Константинополя (Варфоломей — Ред.) вам говорит — все три ложечки золотые, они все одинаковые. Все…", — добавил публицист.