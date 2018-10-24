Названа главная проблема украинского православия

Предоставление автокефалии УПЦ нельзя остановить, полагает журналист.
Журналист, публицист Виталий Портников заявил, что самая главная проблема украинского православия, отделенного от Русской православной церкви (Московский патриархат), была в его неканоничности и в отсутствии у верующих уверенности в легальности таинств.
Процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви нельзя остановить, но затормозить его может проблема во взаимопонимании "трех тел" нашего православия — УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и частью УПЦ МП, которая признает решения Константинополя, рассказал аналитик в интервью Ukrlife.TV.
"… были ситуации, когда священники Украинской православной церкви Киевского патриархата ходили совершать определенные таинства в церкви УПЦ МП… святой дух так или иначе связан не с русской церковью,… а со связью с мировым православием…", — отметил собеседник.
Читайте такжеАвтокефалия УПЦ: журналист рассказал, как РПЦ попала в собственную ловушкуПо его словам, поэтому могли быть сомнения, обряд вроде тот же, но таинство, оно настоящее или нет?
"Это все равно, как вы… покупаете какую-то вещь, она выгладит так же, но вы не знаете золотая она, или все-таки это подделка. А выглядят одинаково. Вот вам положили три ложечки, они выглядят одинаково, золотая — одна… Так вот патриарх Константинополя (Варфоломей — Ред.) вам говорит — все три ложечки золотые, они все одинаковые. Все…", — добавил публицист.
Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.
Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета. Потом Синод Русской православной церкви решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом.