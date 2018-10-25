Журналист рассказал о жизненных драмах патриарха Кирилла

В 2014 году на земле "рухнуло царство" патриарха Кирилла, полагает журналист / mrakobesie.com

Глава Русской православной церкви (Московский патриархат) патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) пережил несколько жизненных драм, в частности, после Майдана и захвата Крыма Россией в 2014-м на земле "рухнуло его царство".

Кирилл — это не тот патриарх, которого президент РФ Владимир Путин хотел бы видеть главой РПЦ, это вообще глубоко несчастный человек, которому можно только посочувствовать, рассказал журналист Виталий Портников в интервью Ukrlife.TV.

"Потому, что… он прожил свою жизнь не так, как хотел и мог. Я не большой поклонник его как личности, но просто, когда я думаю о той трагедии жизненной, которую он пережил за всю свою жизнь, то это конечно страшная драма. Я не знаю, как я с таким грузом бы вообще был бы патриархом", — отметил собеседник.

По его словам, в жизни патриарха было много драм. "Кирилл был молодым человеком, вундеркиндом в церкви, он был любимым учеником митрополита Никодима… Митрополит Никодим — это был такой очень влиятельный иерарх, который первым приблизил к себе молодого Кирилла, и этот человек был очень сильный, очень талантливый, очень хотел быть патриархом, но КГБ (Комитет государственной безопасности СССР — Ред.) ему не дало, потому что считало, что он слишком самостоятельная фигура, и он фактически руководил церковью от имени тогдашнего патриарха Алексия I, потому что тот был стар и болен", — сказал публицист.

"У него очень было много противников, потому что он был человеком современным, реформатором, ему очень нравился Ватикан… и в его… окружении вся церковь подозревала его в тайном католицизме, потому что все они были традиционалисты. И вот возвышение митрополита Кирилла, который молодым человеком стал ректором… Ленинградской духовной академии тоже всех ужасно раздражало, потому что все считали, что он этих тайных католиков приводит на высшие позиции", — добавил журналист.

Портников подчеркнул, что вот у этого человека был близкий друг, который готов был его поддержать в трудную минуту, он был тоже членом Священного Синода, он вместе с ним высвячевал его учеников в священники, в том числе и молодого Кирилла, этот человек, правда, не всегда мог приехать в Москву, потому что он работал в Киеве, это был киевский митрополит Филарет (нынешний глава Украинской православной церкви Киевского патриархата).

Читайте такжеАвтокефалия УПЦ: журналист рассказал, как РПЦ попала в собственную ловушкуАналитик подчеркнул, что вот в один прекрасный день митрополит Никодим отправился в Ватикан как глава отдела внешних церковных сношений РПЦ и умер в кабинете Папы Римского Иоанна Павла I от сердечного приступа.

"… никодемианцев начинают растыкивать… Но тут на первый план выходит митрополит Филарет… он фактически становится главой церкви… митрополит Филарет сохраняет Кирилла,… помогает ему выжить в этой ситуации. Кирилл выживает… В результате Кирилл достигает уровня главы отдела внешних церковных сношений, ведущей фигуры…", — сказал журналист.

"Вся русская церковь его ненавидит, потому что считает, что он тайный реформатор, католик, либерал, не дай бог станет патриархом — будет конец русской церкви… Кремль его тоже не любит, потому что у него есть свои любимцы, гораздо более консервативные…", — утверждает публицист.

"И тут вдруг чудо, божье чудо — этот человек с такими взглядами, такой современный, с такой интеллигентный, такой образованный… становится патриархом… Переигрывает Кремль как-то, да. И после этого история развивается, что он должен стать главой крупнейшего консервативного реванша. Он пытается действовать иначе, он ставит у себя флаги всех союзных республик, приезжает в Киев,… пытаясь доказать, что он глава этой церкви", — заявил собеседник.

Портников утверждает, что после смерти главы УПЦ МП митрополита Владимира специально подыскали такую фигуру как митрополит Онуфрий. "… не для того, чтобы митрополит Онуфрий возглавил церковь, а для того, чтобы у церкви не было главы. В чем смысл избрания Онуфрия — чтобы у Украинской православной церкви не было главы, потому что ее глава — патриарх Кирилл", — считает аналитик

"Вот суть — патриарх объединитель русских земель. И тут вдруг случается Майдан и Крым. И патриарх Кирилл, я думаю, в этот момент четко понимает действительно, что все рухнуло, царство его рухнуло на земле. А заслужит ли он царства божьего… — неизвестно, и это конечно катастрофа", — отметил Портников. Ранее российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил "Главреду", что размолвка Владимира Путина с патриархом Кириллом очень серьезная, в частности, в политическом плане. Литератор утверждал, что любое поражение патриарха Кирилла — это безусловная радость для президента РФ.