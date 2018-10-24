"Дважды убила": родители погибшей в Керчи девушки шокированы ее "интервью" росСМИ

Родители подумали, что их дочь жива / Фото: личный архив семьи Керовых

Родители погибшей во время теракта в колледже Керчи студентки Алины Керовой сознаются, что об эфире на телеканале Россия1, где их дочь представили живой, узнали от ошеломленных знакомых.

"Мне из Китая друг прислал скриншот с "России-1" о том, что Алина Керова дает интервью. Я просто был в шоке", – заявил Сергей Керов в интервью телеканалу Дождь.

Виктория, мама погибшей Алина, вспоминает, что начала в состоянии аффекта искать в интернете эфир, где их дочь представили живой. Посмотрев видео, женщина убедилась, что интервью скандальная пропагандистка Ольга Скабеева брала у девушки с совершенно иным голосом.

"Мы нашли потом этот отрезок разговора – это не Алина и не ее голос, это совсем другой человек. Ну как не проверить информацию, назваться ее именем, как так могли сделать? Показать на всю страну... Звонят из-за рубежа наши друзья, плачут и страдают", - сказала женщина.

Родители рассказывают, что после появления информации в СМИ, у них появилась надежда, что их дочь действительно жива.

"Да, у меня тоже появилась надежда. Обнадежила (Скабеева – ред.), что наш ребенок жив, а затем дважды убила", – отметила Виктория.

Крымчане констатируют, что после неприятного инцидента с федерального канала с ними никто не связывался и извинений не приносил.

Напомним, в телеэфире 17 октября ведущие программы поговорили с очевидицей атаки Рослякова на колледж, якобы студенткой второго курса Алиной Керовой. Позднее выяснилось, что в списке погибших в результате нападения есть студентка Керова Алина Сергеевна.

Позже сотрудники федерального канала "Россия 1" опубликовали в Instagram объяснение своего конфуза.