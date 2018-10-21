СМИ рассказали о возможном сообщнике керченского стрелка

скриншот из видео

Владислав Росляков, устроивший взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже мог нействовать не в одиночку.

Такое предположение сделал ведущий телеканала "Россия 24", анализируя кадры видео с камер видеонаблюдения в здании колледжа, опубликованные "Вести Крым".

На записи, в частности, видно, как Росляков поднимается на второй этаж и по дороге здоровается с неизвестным молодым человеком.

Некоторое время они идут вместе по коридору, после чего стрелок появляется уже без сумки, с которой заходил в здание. При этом запечатленный молодой человек стоит в коридоре и оглядывается по сторонам.

Ранее в Сети появилась видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент нападения Владислава Рослякова на студентов и сотрудников Керченского политехнического колледжа.

В среду, 17 октября, студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек - шестнадцать студентов и пять работников колледжа. Пострадали более пятидесяти человек. Стрелок покончил с собой.