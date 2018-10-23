Теракт в Керчи: российский телеканал угодил в скандал из-за "ожившей" девочки

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Вокруг сюжета на "Россия 1" разгорелся скандал - телеканал "включил" в прямой эфир девочку, которая на тот момент погибла во время бойни в Керченском политехническом колледже.

Как сообщает Kerch.com.ru, в день теракта мама 16-летней Алины Керовой опознала дочь в морге, однако позже в эфире передачи "60 минут" на "Россия 1" увидела фамилию дочери, якобы рассказывавшей о случившемся.

После того как женщине стали звонить близкие, ей пришлось опознать тело дочери повторно.

"Убитая горем женщина снова поехала в морг, где ей пришлось еще раз смотреть на тело своего ребенка", - пишет издание.

В среду, 17 октября, студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек - шестнадцать студентов и пять работников колледжа. Пострадали более пятидесяти человек. Стрелок покончил с собой.