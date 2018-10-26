Самопиар по-президентски: что происходит с торжественно открытыми Порошенко объектами

Петр Порошенко

После отъезда кортежа президента Петра Порошенко с очередного торжественно открытого объекта новостройки и реконструированные здания оказываются в плачевном состоянии.

Еще в 2017 году президент участвовал в открытии фехтовального зал в Николаевской области, однако до сих пор он так полностью не готов.

Без соблюдения всех бюрократических процедур фехтовальная школа не может даже оплатить коммуналку. Объект, который в спешке готовили под визит гаранта, до сих пор не могут довести до ума. Из-за этого ремонт постепенно разрушается.

Кроме того, ремонт покровской школы обошелся областному бюджету в 70 миллионов гривен, а там уже повсюду оббитые стены, треснутые зеркала и разбитая плитка, говорится в материале программы "Гроші".

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При этом в самой школе проблемы с ремонтом пытаются скрыть. Но не на камеру учителя признаются, что из-за ремонта в спешке классы не приспособлены для нормального обучения, а в отдельных помещениях уже переделывали ремонт.

Мама одного из учеников рассказала, что в школе смердит плесенью, а перед приездом очередной проверки классы просто проветривают, а у некоторых учителей даже появились высыпания.

Напомним, ранее в Сети высмеяли открытие Порошенко дорожного знака.