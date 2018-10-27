На Николаевщине разбили памятник защитнику Украины от фашистских захватчиков

В Вознесенске Николаевской области вандалы разбили памятник герою Советского Союза, защитнику Украины от фашистских захватчиков, капитану Алексею Осадчему.

При этом рядом с разрушенным памятником валялись бутылки из-под алкоголя, сообщает отдел информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Вознесенского горсовета.

"Надеемся, что вандалы найдутся и понесут за свои действия наказание согласно действующему законодательству. В ближайшее время памятник освободителю будет восстановлен на средства местного бюджета", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре облили краской памятник комсомольцам.