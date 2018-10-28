Во Львове пьяная женщина разъезжала по городу с детьми в багажнике

28 октября 2018, 01:11

В салоне автомобиля сидели пять взрослых пассажиров.

/ Фото: патрульная полиция Львовской области

Во Львове на улице Липинского патрульная полиция остановила автомобиль Mercedes-Benz, в багажнике которого сидели трое несовершеннолетних.

"Патрульные остановили транспортное средство за нарушение правил перевозки водителем пассажиров. За рулем была 37-летняя львовянка. В салоне находилось пятеро взрослых и свой поступок она объяснила тем, что дети просто не поместились", - сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Инспекторы заметили, что женщина, которая находилась за рулем, пребывает в состоянии алкогольного опьянения. Драгер показал 0,36 промилле алкоголя.

В отношении водителя, нарушившего правила перевозки пассажиров, составлен протокол. За вождение в нетрезвом состоянии у женщины конфисковали водительское удостоверение до оглашения решения суда.

Напомним, в Черновцах нетрезвая девушка за рулем Nissan Note во время движения автомобиля по довольно оживленной городской улице вела прямую трансляцию в соцсеть Instagram, что привело к столкновению с внедорожником.

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