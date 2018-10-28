Тука усомнился в крепости контроля Киева над Закарпатьем

Георгий Тука / УНИАН

Контроль официального Киева над Закарпатской областью может всерьез пошатнуться из-за отсутствия политики "политики центральной власти".

Такое мнение высказал замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. "С первого дня независимости на территории Украины существовало три региона, которые были отданы местным элитам на откуп в обмен на лояльность к центральной власти — Крым, Закарпатье и Донецк. Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока еще нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти", — цитирует его портал "Обозреватель".

Кроме того, Тука полагает, что официальный Будапешт занимает откровенно пророссийскую позицию. Также он считает, что недавний скандал с выдачей жителям Закарпатья венгерских паспортов был четко спланированной спецоперацией.

Тука счел такую ситуацию недопустимой и призвал власти Украины к более решительным действиям ради не нарушения законов страны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Тука объяснил, почему Донбассу нельзя давать автономию, а также рассказал, почему строительство базы ВМС Украины на Азове бессмысленно.