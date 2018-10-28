"Какие-то животные": во Львове разбили камень на месте будущего монумента украинским воинам

В ночь на воскресенье, 28 октября, во Львове уничтожили камень, который был заложен под будущий "Монумент доблести украинских воинов".

"Сегодня ночью какие-то "бессмертные" животные разбили закладной камень под Монумент доблести украинских воинов", - сообщил глава Львовского отделения "Национального корпуса" Святослав Серый на странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вознесенске Николаевской области вандалы разбили памятник герою Советского Союза, защитнику Украины от фашистских захватчиков, капитану Алексею Осадчему.